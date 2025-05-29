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MEB'den evde eğitime rehber! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik önemli bir adım attı. Bakanlık, bu öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması amacıyla "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu"nu yayımladığını duyurdu. Kılavuzda, evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru süreci, gerekli belgeler ve öğretmen görevlendirme gibi pek çok konu ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Detaylar haberimizde...

MEB'den evde eğitime rehber! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık durumu nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu'nun yayımlandığını açıkladı.

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KILAVUZDA NELER YER ALIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle geçici ya da uzun süreli olarak örgün eğitim kurumlarına devam edemediği durumlara ilişkin 'Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu' yayımlandı. Kılavuzda, evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru sürecinin işleyişi, öğretim programlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak nasıl uyarlanacağı ve öğretmen görevlendirme süreçleri ayrıntılı olarak açıklandı.

Ayrıca, öğrencinin bulunduğu ortamda eğitimin nasıl planlanacağı, öğretim materyallerinin hazırlanması, sürecin takibi ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel ilkeler de yer aldı.

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ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN TÜM ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİYOR

Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabiliyor. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacakları ya da bu durumun sağlıkları açısından risk oluşturacağı durumlarda, kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne veya rehberlik ve araştırma merkezlerine yazılı başvuruda bulunabiliyor.

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EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ AMAÇLIYOR

Kılavuz, evde eğitim sürecine dahil olan öğretmenler, okul yöneticileri, rehberlik ve araştırma merkezleri, aileler ve diğer ilgili paydaşlar için uygulamada yol gösterici bir referans doküman niteliği taşıyor. Ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve sahadaki uygulamaların bütüncül bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim Eğitim öğretim
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