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MEB Destek Hizmetleri Genel Müdür Çolak, Kahta’daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve Daire Başkanı Bünyamin Susar, Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürü Mehmet Bayram’dan destek hizmetleri birimi çalışmaları hakkında genel brifing aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve Daire Başkanı Bünyamin Susar, Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürü Mehmet Bayram’dan destek hizmetleri birimi çalışmaları hakkında genel brifing aldı. Öğretmenevinde öğrencilere yönelik sunulan yemek hizmeti ile öğrencilerin daha kaliteli yiyecek hizmeti aldığını söyleyen Çolak, yapılan çalışmalardan ötürü yetkililere teşekkür etti.
Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile tek tek tanışan Genel Müdür Çolak, korona virüse karşı alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyetin uygulanması tavsiyelerinde bulunarak çalışmalarda başarılar diledi.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Müdür İsmail Çolak ve Daire Başkanı Bünyamin Susar’a çalışmalarında başarılar diledi.

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