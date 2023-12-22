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MEB Sivas’ta çalıştay düzenledi

22.12.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce koordine edilen "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Sivas İl Çalıştayı" düzenlendi.

MEB Sivas’ta çalıştay düzenledi

Sivas Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayın açılış programına Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç ile akademisyenler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener gerçekleştirdi. İmam hatip okullarının başarısının artırılması ve imam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin her alanda başarılı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Yener, "Bizler her şeyden önce çocuklarımız için rol model olmalı, onlara hayat yolculuklarında en iyi şekilde rehberlik etmeliyiz. Akademik başarının yanı sıra; sosyal, sportif, sanatsal alanlarda da başarıya odaklanan bu okullarımızda asıl gayemiz milli, manevi ve insani değerleri hayatının merkezine koyan genç nesiller yetiştirmektir" dedi.

Yener, çalıştayda görev alan tüm katılımcılara teşekkür ederek çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç ise İmam Hatip okullarının geçmişte çok zor günler geçirdiğini ifade ederek "Asıl amacımızın öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i, dinimizi ve değerlerimizi sevdirmek olması gerekiyor" dedi.

Kılıç’ın ardından konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise din eğitimi ve öğretimi konusunun toplumun en hassas noktalarından biri olduğunu belirterek, ‘Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Calıştayı’nın bu noktadaki önemine dikkat çekti. Çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Doğan, "Adaletli, millî ve insani vasıfları en üst seviyede bireyler yetiştirmek için hep birlikte çalışmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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