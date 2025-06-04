MEB tarafından ’Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl’ bülteni yayımlandı

MEB, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2024-2026), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2025) ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) başta olmak üzere üst politika belgelerinde eğitime dair yer alan hedefler ve politikalar rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, son iki yılda hayata geçirilen seçili faaliyetlerin yer aldığı "Eğitimin Yüzyılında 2 Yıl" adlı bülten hazırlandı.

"GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ"

Bültenin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milletimiz ve insanlık için çağı iyi bilen, geleceğe odaklanan, yenilikçi, sosyal ve kültürel farkındalığı yüksek, yetkin, üretken, öğrenme ve örnek olma sorumluluğunu bilen insan yetiştirmek en temel vazifemizdir. Bizler düne sabitlenmiyor, yalnızca bugüne takılıp kalmıyor, medeniyet mirasımızın tüm hazinelerini işleyerek, yoğurarak ve özümseyerek geleceğe hazırlanıyoruz. Tüm insanlığa yeni yollar sunacak öğrencilerimizin, yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olmaya devam ediyoruz. Gücünü aziz milletimizden, tarihe sığmayan destanlarımızdan, kadim medeniyetimizin yazgısından, bilimden, inancımızdan ve değerlerimizden alan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile gelecek nesillerin bizleri hayırla yad edeceğine ve nice güzellikleri beraberinde getireceğine olan inancımız tamdır. Bu inançla birlikte çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemleri oluşturarak akademik bilgiyle donatılmış, milli-manevi değerlere sahip, erdem-değer-eylem ve becerilerle mücehhez yeni bir nesil yetiştirmeyi hedefledik" dedi.



Bakanlığın asıl amacının, kalpleri ülke ve millet sevgisiyle çarpan nesiller yetiştirmesi olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bakanlığımızın asli amacı, evlatlarımızın kalpleri ülke ve millet sevgisiyle çarpan, idraki hakiki manada gelişmiş ve şahsiyet sahibi kişiler olmasıdır. Bu yolda ilerleyen çalışmalarımız böylesi bir perspektifi daha belirgin ve açık biçimde ortaya koymaktadır. Millet olarak tarihte, toplumlar arası münasebetlerde önemli görevler üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDE DAHA İYİ BİR GELECEĞE ADIM ATMAK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedefe hızlı ve pratik bir şekilde ulaşılmasına sağlayacak olan yol haritası olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bizim için genel çerçevesini çizdiğimiz perspektife hizmet eden ve bu hedefe daha kısa, hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak yol haritamızdır. Bu haritada bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklar da önemli bir yer tutmaktadır. Yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip bir eğitim anlayışıyla çıktığımız bu yolda millî, manevi, insani değerlerimiz istikametinde yol almak en önemli amaçlarımız arasındadır. Bu bakımdan eğitim modelimiz bir yandan çağın gerektirdiği dönüşümü gerçekleştirirken diğer yandan mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması doğrultusunda oluşturulan yeni rota misalidir. ‘Türkiye Yüzyılı’nda eğitimde daha iyi bir geleceğe adım atmak için, son iki yılda gerçekleştirilen faaliyetlerimizin tamamını sığdıramadığımız satırlara, seçili çalışmalarla bir renk vermek istedik. Bu vesileyle, söz konusu çalışmalarda emeği geçen tüm eğitim paydaşlarına yürekten teşekkür ediyorum."



‘TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’deki her çocuk için aynı yolda azimle ve kararlılıkla yürümeye devam edileceğine işaret eden Bakan Tekin, "‘Köklerden Geleceğe’ düsturuyla yola çıktığımız ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, eğitim sistemimizin niteliksel bir sıçrama yapmasına imkan sağlayacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ve deneyimin ürünü olarak ortaya çıktı. Gücünü aziz milletimizden, tarihe sığmayan destanlarımızdan, kadim medeniyetimizin yazgısından, bilimden, inancımızdan ve değerlerimizden alan model, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedeflerimize ulaşmak için maarifin en güçlü argümanı olacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillerin bizleri hayırla yâd edeceğine ve nice güzellikleri beraberinde getireceğine olan inancımız tamdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır