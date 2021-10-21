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MEB ve German Sparkassenstiftung iş birliğiyle Bursa'da hibrit kütüphaneler kurulacak

21.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB ve German Sparkassenstiftung iş birliğiyle Bursa'da hibrit kütüphaneler kurulacak

German Sparkassenstiftung for International Cooperation (German Sparkassenstiftung), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokol çerçevesinde Bursa'da hibrit kütüphaneler kuracak.

German Sparkassenstiftung'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan ve beraberindekiler, kütüphanelerin pilot olarak 2022'nin ocak ayında faaliyete geçeceği Hamitler TOKİ, Öztimurlar, Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde incelemelerde bulundu.

Kentte 24 okulda ve 5 Halk Eğitimi Merkezinde kurulacak hibrit kütüphane ve bilişim laboratuvarları ile bilgiye erişimin kolaylaşması, eğitimlerin uzaktan verilebilmesi ve çeşitli etkinlikler ile ailelerin bir araya gelmesi hedefleniyor.

Sparkassenstiftung Türkiye'nin, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve MEB iş birliği ile yürütülen "Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı Projesi" kapsamında da bir yandan okullarda "Finansal ve İş Okuryazarlığı" eğitimleri verilecek, diğer yandan hibrit kütüphaneler ile bilgiye erişim imkanı çoğalacak.

Eğitimler ve kurulan kütüphaneler ile öğrencilerin kitap, taşınabilir bilgisayar, tablet gibi birçok materyal ile öğrenirken eğlenmesi ve okul içinde veya dışında eğitim alabilmesi amaçlanıyor.

- Meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimi

MEB ve Sparkassenstiftung'un birlikte yürüttüğü proje kapsamında Bursa'da düzenlenen İş Oyunları Eğitmen Eğitimleri ile bu ay şu ana kadar 74 öğretmene ulaşıldı.

Eğitimleri tamamlayan öğretmenler, kasım ayında Bursalı meslek liselilere finansal ve iş okuryazarlık eğitimleri vermeye başlayacak. Yıl sonuna kadar 5 farklı ilden eğitimlere katılan, 280 öğretmenin bir sene içinde en az 5 bin öğrenciye ulaşması ve bu öğrencilerin finansal ve iş okuryazarlık oranlarını artırması planlanıyor.

Finansal ve iş okuryazarlığı eğitimlerini, yenilikçi bir eğitim yöntemi olan "oyun temelli eğitim" metodu ile anlatan Sparkassenstiftung, Bursa'daki meslek lisesi öğrencilerini finansal ve işletme bilgilerinin geliştirilmesi, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyelerinin artırılması konularında destekliyor.

"Mikro İş Oyunu" ve "Birikim Oyunu" eğitim modülleri ile katılımcılar, eğitim sırasında kendi aile bütçelerini ve işletmelerini oyun panosu üzerinden yönetiyor.

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