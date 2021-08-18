MEB'den "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 820 milyon liralık yatırım

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında seçilen okullara, 11 ayda 820 milyon liralık yatırım yapıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, projenin 2021 yılı temmuz-ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.

Özer, burada yaptığı konuşmada, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Projeyi on bir ay önce başlattıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Proje, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin on bir ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk ve tüm illerin milli eğitim müdürleri katıldı.

- 1000 okula 1000 kütüphane ve 1855 akıllı tahta kuruldu

Toplantıda, projenin ilk beş ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi.

Bu kapsamda, proje ile 1000 okula 1000 kütüphane ve okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam 1855 akıllı tahta kuruldu.

Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Mevcut mesleki alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi.

Okullarda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kuruldu, 275 atölye güncellendi.

Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullara 358 yeni atölye/laboratuvar kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanıldı.

Proje çerçevesinde, 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Böylece, 2020'de 50 milyon liralık 2021 yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021'de 1000 okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

- 528 bin 73 öğrenciye kişisel gelişim desteği

Öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katıldı, söz konusu programla okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı.

Proje kapsamında bulunan okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı, 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlenerek, 225 bin 248 öğrenciye ulaşıldı.

Proje kapsamında okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlendi. Bu etkinliklere 70 bin 164 öğrenci katıldı.

Düzenlenen 1590 kültür, sanat ve spor etkinliğine 22 bin 456 öğrenci iştirak etti. Proje kapsamında yapılan destek programlarında şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci yer aldı.

- 383 bin 154 öğretmene mesleki gelişim eğitimi

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor.

Proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 5 bin 629 eğitime toplam 114 bin 459 okul yöneticisi ve öğretmen katılırken, 2 bin 408 kişisel gelişim ve liderlik eğitimine 11 bin 279 okul yöneticisi iştirak etti.

Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik yapılan 4 bin 466 eğitime, 99 bin 474 öğretmen katıldı.

Ayrıca meslek alan ve atölye öğretmenlerine proje süresinde şu ana kadar işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini almaları amacıyla 1580 eğitim düzenlendi, bu eğitimlerle 14 bin 948 öğretmene ulaşıldı.

Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

Ayrıca 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i ise uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı.

