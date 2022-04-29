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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi

29.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapıldığı duyuruldu.

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