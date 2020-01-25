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Meclis Başkanı Yılmaz’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz’ı makamında konuk eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek ilçeye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.Başkan Yılmaz’ın da misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiği ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı.

Meclis Başkanı Yılmaz’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz’ı makamında konuk eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek ilçeye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Yılmaz’ın da misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiği ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı.

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