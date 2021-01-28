YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Meclis komisyonları içme suyu için toplandı

Meclis komisyonları içme suyu için toplandı

28.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonları, ‘Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması’ gündem maddesiyle toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonları, ‘Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması’ gündem maddesiyle toplandı. İçme suyunun etkin kullanımı ve su israfının önlenmesi ile ilgili görüşlerin dile getirildiği toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonlarının toplantısı, MASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürleri katıldı.

İçme suyu niteliği taşımayan suyun kullanılması tavsiyesi
Toplantıda, ilçe belediyelerinin pazaryerlerinde pazar kurulmasından sonra yapılacak temizlikte, park ve bahçe sulamalarında ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye işlerinde arıtılması mümkün olmayan ve içme suyu niteliği taşımayan suyu tercih etmeleri tavsiye edildi. Konuyla ilgili ilçe belediyelerinin yetkilileriyle nasıl bir çalışma uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bunun yanı sıra vatandaşların apartman merdivenleri ve balkon temizliğinde su kullanımı yerine silme işlemine yönlendirilmesi konusunda teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Halı yıkama ve buna benzer temizlik işlerinde de suyun tasarruflu kullanımının önemi vurgulandı.

Komisyon rapor hazırlayıp meclise sunacak
“Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması” gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, komisyon üyelerine bilgiler verdi, önerilerde bulundu. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından rapor hazırlanacağı, hazırlanacak olan raporun Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerinin bilgilerine sunulacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:28
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Manisakart’ın HES kodu ile eşleştirilmesinde son gün 8 Şubat

Manisakart’ın HES kodu ile eşleştirilmesinde son gün 8 Şubat

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

TFF 3. Lig: Somaspor: 4 - Esenler Erokspor: 2

TFF 3. Lig: Somaspor: 4 - Esenler Erokspor: 2

TFF 3. Lig: Somaspor: 4 - Esenler Erokspor: 2

TFF 3. Lig: Somaspor: 4 - Esenler Erokspor: 2

Manisa’da karla mücadele devam ediyor

Manisa’da karla mücadele devam ediyor

Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.