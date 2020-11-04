YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:59 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi meclis toplantısında meclis üyeleri, huzur haklarını İzmir depremzedelere bağışlama kararı aldı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı.

Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

Başiskele Belediyesi meclis toplantısında meclis üyeleri, huzur haklarını İzmir depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Başkan Özlü, açılış konuşmasında İzmir’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Depremzede İzmirli vatandaşlara destek vermek ve yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini söyleyen Özlü, “Yurdumuzun dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerimiz şu anda deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bu özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Başiskele Belediyesi’nin yakın zamanda İzmirli depremzedeler için başlattığı kullanılmamış battaniye yardımı kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Özlü, “Başiskeleli hemşehrilerimiz de İzmirli kardeşlerimize yardım için sıraya girdi. 17 Ağustos 1999 depremini en derinden hisseden vatandaşlarımız kullanılmamış battaniyeleri belediyemize getirerek depremzede kardeşlerine destek vermeye başladı. Yardım kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Belediye meclisimizden de 200 battaniye destek aldık. Yardımları dolayısıyla herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Özlü, Başiskele’nin genç bir kent olduğu için yeni yapılaşmaların, depreme dayanıklı yeni binalar yapıldığından risk yüzdesinin düşük olduğunu söyledi. Ancak deprem öncesi yapılan binaların herhangi bir depreme karşı dayanaklıklarının ölçülmesi çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, bu konuda da tüm meclis üyelerinden birlikte hareket noktasında destek talebinde bulundu.
Başkan Özlü’nün açılış konuşması sonrası yoklama ve bir önceki birleşime ait Karar Tutanağı’nın üyelere okunmasının ardından 15 maddelik gündeme geçildi. Daha önce 2020 yılı Şubat ayı huzur haklarını, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışlayan Başiskele Belediyesi Meclis Üyeleri, bu kez Kasım ayı huzur haklarını AFAD ve Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzedelere bağışladı.

Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Erdem Eczanesi
Derince
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Ege Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.