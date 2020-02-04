Meclis üyeleri ve STK’lara imar planı çalışmaları anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kent merkezinde 1989 yılından beri yapılmayan Manisa Merkez imar planı çalışmaları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve şehrin geleceğine yön verecek olan Manisa Merkez imar planı çalışmalarında gelinen son nokta, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. MASKİ Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Tüm ekipler gayret gösteriyor”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık yaptı. Manisa’da uzun yıllardır bir imar planı çalışması yapılmadığına dikkat çeken Başkan Vekili Palabıyık, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimizin de katkılarıyla bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ekipler gayret gösteriyor” dedi.