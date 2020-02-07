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Meclis üyelerinden Başkan Yılmaz’a Kar Festivali teşekkürü

MERSİN HABERLERİ  | 07.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, kentte ilk kez düzenlenen Kar Festivali’ndeki başarısı nedeniyle tüm Belediye Meclis üyeleri teşekkür etti.Toroslar Belediye Meclisi’nin Şubat ayı Toplantısı’nın ikinci oturumu, Başkan Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

Meclis üyelerinden Başkan Yılmaz’a Kar Festivali teşekkürü

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, kentte ilk kez düzenlenen Kar Festivali’ndeki başarısı nedeniyle tüm Belediye Meclis üyeleri teşekkür etti.
Toroslar Belediye Meclisi’nin Şubat ayı Toplantısı’nın ikinci oturumu, Başkan Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlantı toplantıda Belediye Meclis üyeleri Yılmaz’a teşekkür etti. "İlki başarmak zordur ve cesaret ister. Siz, o cesareti gösterdiniz. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz" diyen Meclis üyeleri, "Arslanköy’de düzenlenen Kar Festivali gerçekten Toroslar Belediyesi adına büyük bir etki oluşturdu. Özellikle organizasyon çok başarılıydı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hiçbir vatandaşımız orada mağdur olmadı. Bu festival, tüm çevrede ciddi anlamda konuşuluyor. Belediyecilik ve emek budur. Deniz ve sahil kenti olan Mersin şimdiye kadar hiç karla anılmamıştı. Şimdi ise kar ve kış turizmi ile anılıyor. Bunun devamının gelmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Tek amaçlarının Toroslara, Mersin’e en iyi hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, Belediye Meclis üyelerine bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Festivalimiz gerçekten çok güzel oldu. Biz de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım çok yüksekti ve her kesimden vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Bu festival sadece bir eğlence değildi. Kış turizminin Toroslarımızda da yapılacağının bir ispatıydı. Aynı zamanda bölge halkımız da yöresel ürünlerini festivalde satarak ciddi bir gelir elde etti. Yaylalarımızın alternatif turizm alanlarında gelişmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönem bölgemize bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Sadece Mersin değil, Çukurova’nın buna ihtiyacı var. Bu konuda da vatandaşlarımızdan ciddi bir talep var. Siz değerli meclis üyelerimizle birlikte uyum içinde ilçemizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerinden Başkan Yılmaz’a Kar Festivali teşekkürü

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