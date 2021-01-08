Meclisi Toplantısında CHP'li Başkan ile İYİ Parti Meclis Üyesi arasında tartışma

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, Belediye Meclisi Toplantısında İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt'la yaşadığı tartışmada, "Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayesindedir." demesi gerginliğe neden oldu.

Başkan Gökhan, dün yapılan ocak ayı meclis toplantısında, gündem dışı söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt ile tartıştı.

Kunt'un bir süre önce düzenlediği basın açıklamasında belediye imar komisyonu ile ilgili değerlendirmelerine karşılık veren CHP'li Belediye Başkanı Gökhan, "Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir." dedi.

Buna karşılık İYİ Parti Meclis Üyesi Kunt ise Gökhan'a, "Bu sözleri kameralar karşısında söylemek istediğinizden bir kez daha emin misiniz?" sorusunu yöneltti.

İmar komisyonundaki üyelerin Kunt'un toplantılara katılmamasını istediklerini belirten Gökhan, şunları kaydetti:

"Siz orada, adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı talep etmişler. O konu bitti. Arkadaşlarınız hep sizden şikayet etti. İmar müdürü de sizden şikayet etti. Siz çok fazla polemik yapma becerisi olan genç bir arkadaşsınız. Herhalde siyasette ilerlemek istiyorsunuz? Bu konuyu artık kapatın. Sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Devam edecek olursanız gene dışta kalırsınız. İmar komisyonu, plan, bütçe komisyonu ve bütün komisyonlarımız hep bir nizam içerisinde gider. Siz bozduğunuz için diğer İYİ Partili arkadaşlarınızın da haklarını yediniz."