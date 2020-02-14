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Mecliste "gazete" tartışması

ADANA HABERLERİ  | 14.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayının son birleşiminde geçen hafta cuma günü camiden çıkan vatandaşlara belediye personeli tarafından ücretsiz gazete dağıtıldığı iddiası sert tartışmalara neden oldu.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayının son birleşiminde geçen hafta cuma günü camiden çıkan vatandaşlara belediye personeli tarafından ücretsiz gazete dağıtıldığı iddiası sert tartışmalara neden oldu.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Başkan Zeydan Karalar’ın son katıldığı meclis oturumunda AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan’ın 7 Şubat 2020 Cuma günü, Cuma namazı çıkışında belediye personeli tarafından vatandaşlara ücretsiz gazete dağıtıldığına dair sorduğu sorulara Başkan Karalar’ın cevap vermediğini ve sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek, bu konudaki sorularını yazılı olarak cevaplaması için Meclis Başkanı Mustafa Bayar’a önerge sundu.
CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise konuyu araştırdıklarını, zabıta personeli tarafından herhangi bir gazete dağıtılmadığını ancak başka birilerinin bu gazeteyi dağıtmış olabileceğini ifade etti.
MHP’li Meclis Üyesi Abdullah Kaçar da konuşmasında Başkan Karalar’ın katıldığı son toplantıda kendine boş konuştuğunu söylemesini tenkit ettiğini söyledi.
AK Parti’li Furkan Bozkurt ise gençlik merkezlerinin idare tarafından kapatılmasından sonra uzaktan eğitim modeline başlandığını, bu işi yapan firmadan hangi yeterlilik belgesinin alındığını sordu. Bozkurt ayrıca Kenan Evren’den başlayıp Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sona eren Barış Manço Bulvarı yolunun yeni yapılmış gibi bilboardlarda ve sosyal medya hesaplarından sunulmasını eleştirdi. Bozkurt, bu yolun yeni bir bulvar olmadığını ve yolun yapımının ise yarım olduğunu kaydederek,”Hiç hoş değil, komik olmuş diyorum” dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de Başkan Zeydan Karalar’ı savunan bir konuşma yaparak, “600 binin üzerinde oy almış bir belediye başkanına hiç kimse bilgisizlik ve beceriksizlikle suçlayamaz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Kaşif Barut, her meclis üyesinin sıfır ve 5’le başlayan yıllarda mutlaka mal beyanı vermesi gerektiğini, 20 Şubat tarihine kadar tüm meclis üyelerini mal beyanı vermesinin şart olduğunu belirterek, verilmemesi halinde suçlu duruma düşüleceğini açıkladı. Barut, 24 Şubat 2020 tarihinde kendilerinin de valilik kanalıyla mal beyanlarını bakanlığa göndereceklerini duyurdu.
Daha sonra gündemlere geçildi. Komisyon raporları ve teklifle oy birliği halinde kabul edildi. Osmaniye’nin Düziçi, Adıyaman merkez Yaylakonak, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Görümlü ve Gölgeli belediyeleri ile Malatya’nın Hekimhan Belediyesi ile kardeş şehir olunması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanma kararı aldı.

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