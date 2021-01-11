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Mecliste "işçi" tartışması

11.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugüne kadar Büyükşehir ve ASKİ’den toplam 1387 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılının ilk toplantısı Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugüne kadar Büyükşehir ve ASKİ’den toplam 1387 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılının ilk toplantısı Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı. 49 maddeden oluşan gündemlere 4 madde daha gündem dışı eklenmesinden sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, bu yıl 99’uncusu kutlanan 5 Ocak Kurtuluş Bayramı ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise 2020 yılının Adana’nın iyi yönetilmediği bir yıl olduğunu savunarak, tüm eleştirilere rağmen yönetim anlamında en ufak bir ilerlemenin sağlanamadığını ifade etti. Belediyede işçi maaşları olmak üzere tablo eşliğinde açıklamalar yapan Gülaçtı, ”Adana’da son 20 ayda taş üstüne taş konulmadı. Adana’nın geleceği çalındı. Siyasi soykırım yapılarak 2-3 bin arası insanın işine son verildi. Onların tazminat, maaş ve faizleriyle kamu zarara uğratıldı. Şimdi ise 220 işçi alımı işi ihaleye çıkarıldı” dedi.
Başkan Zeydan Karalar ise Gülaçtı’nın tablolar eşliğindeki eleştirilerine tablolar ile cevap verdi. Karalar, ”ASKİ ve Büyükşehirden olmak üzere emeklilik, istifa, disiplinden dolayı 769 kişi, 1715’i fesih, mahkeme kararı ile geri dönüş 328 ve kalan fesih sayısı olmak üzere toplam 2484 kişi işten çıkarıldı. Aralarında çoğu kalifiye elaman olmak üzere bu kadar çıkışın karşısında 220 işçiyi alma hakkım da olmalıdır” şeklinde konuştu.
Daha sonra gündemlere geçildi. 8 madde ilgili komisyonlara havale edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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