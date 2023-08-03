Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu

İYİ Partililer ile AK Partili meclis üyeleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavga diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi.

Aksu Belediye Meclisi Toplantısında 6. gündem maddesinin görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen ile Belediye Başkanı Halil Şahin arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Şahin, güvenlik görevlilerine Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ın dışarı çıkartılması talimatını verdi. İki isim, güvenlik görevlileri eşliğinde meclis salonundan çıkartıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ile İyi Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacanın da aralarında olduğu kalabalık Başkan Şahin’in makam odasına geldi. Burada da devam eden tartışma önce arbedeye sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga diğer partililerin araya girmesi ve İyi Parti grubunun makam odasından ayrılmasıyla sona erdi.

“27 KİŞİ MAKAMA GELDİ”

Olayla ilgili açıklama yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, ”Grup Sözcüsü Ramazan Özen mecliste sözümüzü kesti. Biz de dışarı çıkmasını istedik. Hakaret etti. Meclisin ardından 27 kişi makama geldi. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Biz oturmaları gerektiğini söyledik. Ardından taşkınlık yaşandı. İyi Parti İl Başkanı da vardı. ’Hesap sormaya geldik’ dediler. Yaptıkları hareket hiç hoş hareket değil. İl Başkanın o şekilde gelmesi hiç hoş değil. Gündeme gelmeye çalışıyorlar. Her şey göz önünde oldu. Biz de arkasını takip edeceğiz. Yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.

"DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞMAYAN OLAYLAR YAŞANMIŞTIR"

İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ”Aksu Belediyesi meclis toplantısında tasvip etmediğimiz, demokrasi kültürümüzle bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Belediye meclis toplantısında, gündemin 6. maddesi olan, Çalkaya Mahallesi’ne yapılması planlanan kültür merkezinin, yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak Grup Başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı Halil Şahin’e sorular yöneltmiştir. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir. Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcan’ı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir. Arkadaşlarımız memurlar zorda kalmasın diye kendi istekleriyle salonu terk etmişlerdir. Yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’i divan ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan Sayın Başkan, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve bize saldırmalarına sebep olmuştur" ” ifadelerine yer verdi.

