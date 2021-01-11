Medaş çağrı merkezi evinden çalışmaya devam ediyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- MERAM Elektrik Dağıtım şirketinin (MEDAŞ) 150 kişilik çağrı merkezi ekibi pandemi başlangıcından itibaren evde çalışmaya devam ediyor. Evden çalışma döneminde yaklaşık 1.5 milyon çağrı, yüzde 99.7 ulaşım oranıyla karşılandı.

MEDAŞ, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman olmak üzere 6 il ve 65 ilçe, 331 belde, 1379 köy ve 512 yayla hizmet veriyor. Pandeminin başlamasıyla birlikte de çağrı merkezi çalışanları evden hizmet vermeye devam ediyor. Kurumun Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, çağrı merkezi yöneticileriyle bir araya gelip 2021 yılı için planlamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çalışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan MEDAŞ, koronavirüse karşı toplu alanda çalışma zorunluluğu olan 150 kişilik 'Alo 186' çağrı merkezi 2020 Mart ayı itibariyle 'Comdata' ile birlikte hızlıca gerekli alt yapıyı sağlayarak çağrı merkezi çalışanlarının evlerini ofise çevirdi.

1 Haziran’da normalleşme kararı alınmasına rağmen riske girmedi ve çağrı merkezi 'home office' çalışma düzenine devam etti. Çalışanların sağlığı için gereken tüm önlemler eksiksiz yerine getirilirken hizmet kalitesinin düşmemesi için gerekli tüm adımlar atıldı. Evden hizmete rağmen çağrı merkezi değerlerinde herhangi bir değişme olmadı. Sağladığı kaliteli hizmetten ödün vermeyerek çağrı merkezi müşteri memnuniyetini yüzde 95 oranlarına taşıdı. Evden çalışma döneminde, yaklaşık olarak 1.5 milyon çağrı yüzde 99.7 ulaşım oranıyla karşılandı.

