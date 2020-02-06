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MEDAŞ Sanat Galerisi’nde karma sergi

KONYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Sergide, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin “Karma Sergi” isimli farklı tür ve teknikten oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Sergide, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe’nin yüksek lisans atölyesinde eğitim gören 23 öğrencisinin toplam 45 eseri yer alıyor. Eserler, öğrencilerin atölye projeleri kapsamında kendi üslup ve konularda hazırladıkları çalışmalardan oluşuyor.
16 Şubat’a kadar MEDAŞ Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

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