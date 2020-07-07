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MEDAŞ tesisat kontrolünde tablet uygulamasını hayata geçirdi

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:24 | Son Güncelleme

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) dijitalleşme yolunda önemli bir adım atarak, tesisat kontrolünde tablet uygulamasını hayata geçirdi.
MEDAŞ’tan yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan itibaren hizmet verilen Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde tesisat kontrolünün tablet üzerinden gerçekleşmeye başladığı bildirildi.
Açıklamada, tablet kullanımı ile tesisat kontrolünün hem daha hızlı hem de yanlışsız olarak yapılacağı, vatandaşların ve çözüm ortağı olarak görülen binden fazla elektrik mühendisleri ile elektrikçilerin zaman kazanacakları, yeni abonelik kontrol işlemlerinde herhangi bir bekleme olmaksızın yapılabiliyor olmasının tesisat kontrol aşamalarında vatandaşların SMS ve e-posta üzerinden süreçler ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi sağlanarak daha şeffaf ve daha hızlı hizmet sunulacağı ifade edildi.

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