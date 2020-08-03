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MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha

KONYA HABERLERİ  | 03.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.
Teknolojik imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak tüketicilerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor. 20 kişilik bir ekibin 2.5 yıllık çalışmasının ardından Haziran ayında devreye alınan Şebeke Otomasyon Projesi kapsamındaki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Kesinti Yönetim Sistemi ve İş Gücü Yönetim sistemleri ile kesintiler, müşteri çağrısı gelmeden önce tespit edilerek enerji kesintisine daha hızlı müdahale edilebiliyor. Tüketicilerin 186 çağrı merkezini arayarak tesisat (abone) numarasını verdikleri takdirde, olası kesinti yeri bilgisayar tarafından otomatik olarak tahmin edilebiliyor. Bu sayede, kesinti noktasına en yakın ekipler canlı harita üzerinden tespit edilerek kesintinin en kısa zamanda giderilmesi sağlanıyor. Kurulan İleri Şebeke Yönetim Sistemi ile arıza yeri tespitinin hızlandırılması, en yakın ekibin yönlendirilmesi, alternatif beslemenin değerlendirilmesi ile daha kısa zamanda enerjilendirme sağlanıyor.
MEDAŞ, söz konusu proje devamında uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen tüketici besleme noktası sayısının artırılması için yatırımlarını hızlandırdı. 2020 yılında uzaktan izlenen ve kontrol edilebilen istasyon sayısına 100 istasyon daha dahil ederek mevcut kontrol edilebilen istasyon sayısını yüzde 70 arttıracak çalışmaları yürütüyor. 2021 ve 2022 yıllarında ise 600 istasyonu daha uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirmeyi planlayan MEDAŞ, böylece hizmet verdiği 6 ildeki elektrik şebekesinin ana omurgasını uzaktan kontrol edebilecek ve saha ekiplerinin kesinti noktasına ulaşmasını beklemeden, kontrol merkezinden şebekeye müdahale ederek öngörülemeyen kesintileri çok daha kısa sürede giderebilme imkanına sahip olacak.

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