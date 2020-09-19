YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması

MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması

KONYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) enerji nakil direklerinde izolasyon uygulaması ile kuş ölümlerinin önüne geçerek doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacak.
MEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye coğrafi konumundan dolayı kuş göç yolu güzergâhındadır. Her yıl göçlerini tamamlayabilmek için binlerce kilometre yol kat etmek zorunda olan göçmen kuşlar zaman zaman enerji nakil hatlarına konaklama, yavrulama amaçlı temas sağlamaktadır. Bu canlılar zaman zaman elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybediyor. MEDAŞ, bu riski azaltmak amacıyla, ‘OG Enerji Nakil Hattı Direklerinde Tesadüfi Dokunmaya Karşı İzolasyon Uygulaması’nı hayata geçiriyor. Bu uygulama ile MEDAŞ lisans bölgesinde bulunan dağıtım sisteminde tesis edilecek enerji nakil hattı direklerinde izolasyon yapılması ile kuş çarpılması kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu sayede çarpılma sonucu enerji kesintilerinin de büyük oranda azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu
Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan kişi polise başvurdu

Konya Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Altay Eczanesi
Karatay
Mavi Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Nalçacı Büyük Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.