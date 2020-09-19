MEDAŞ’tan kuşlar ölmesin diye izolasyon uygulaması

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) enerji nakil direklerinde izolasyon uygulaması ile kuş ölümlerinin önüne geçerek doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacak.

MEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye coğrafi konumundan dolayı kuş göç yolu güzergâhındadır. Her yıl göçlerini tamamlayabilmek için binlerce kilometre yol kat etmek zorunda olan göçmen kuşlar zaman zaman enerji nakil hatlarına konaklama, yavrulama amaçlı temas sağlamaktadır. Bu canlılar zaman zaman elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybediyor. MEDAŞ, bu riski azaltmak amacıyla, ‘OG Enerji Nakil Hattı Direklerinde Tesadüfi Dokunmaya Karşı İzolasyon Uygulaması’nı hayata geçiriyor. Bu uygulama ile MEDAŞ lisans bölgesinde bulunan dağıtım sisteminde tesis edilecek enerji nakil hattı direklerinde izolasyon yapılması ile kuş çarpılması kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu sayede çarpılma sonucu enerji kesintilerinin de büyük oranda azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

