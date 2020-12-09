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MEDAŞ’tan lisanssız güneş enerji santralleri kabul eğitimi

KONYA HABERLERİ  | 09.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

MEDAŞ’tan lisanssız güneş enerji santralleri kabul eğitimi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), sektör paydaşlarına eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında lisanssız güneş enerjisi santrallerinin kabulü ile ilgili eğitim gerçekleştirdi.
Eğitimi her zaman ön planda tutan MEDAŞ, kurum içi eğitimlerin yanında sektör paydaşlarına da eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda lisanssız güneş enerjisi santrallerinin kabul işlemleri ile ilgili dijital platform üzerinden eğitim gerçekleştirildi. MEDAŞ Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürü İlkay Yüksel ve Tesis Kontrol ve Kabul Başmühendisi Seyit Mehmet Büyük tarafından verilen eğitime sektör paydaşlarından yoğun talep ve katılım sağlandı.
Dağıtım hizmeti verilen Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinin, Türkiye’de güneş potansiyeli en yüksek iller arasında olması sebebiyle güneş enerjisi santral kurulumlarının yoğun olduğu hizmet bölgesinde 8 ay içerisinde 214 adet tesisin kabul işlemi gerçekleştirildi. Bu eğitimle; bu yıl yürürlüğe giren mevzuat ile beraber kabul başvuru ve saha süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların ilgililere aktarıldığı, böylelikle süreçlerin müşteri memnuniyeti adına daha hızlı ilerlemesinin ve daha hızlı sonuçlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

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