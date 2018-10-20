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Medel'in forması Şili'de kriz yarattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Medel'in formasını Brezilya'nın aşırı sağcı siyasetçisi Jair Bolsonaro'ya hediye etmesi krize neden oldu.

Medel'in forması Şili'de kriz yarattı

Şilili siyasetçi José Antonio Kast’ın, Beşiktaşlı Medel’in formasını Brezilya’nın aşırı sağcı siyasetçisi Jair Bolsonaro’ya hediye etmesi iki ülke arasında krize neden oldu. Şili basını, ülkede sevilmeyen Brezilyalı Bolsonaro’ya Medel forması hediye edilmesini ağır şekilde eleştirirken, Medel kendi dışında gelişen bu tartışmaların içinde olmayacağını söyledi. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş medel Brezilya Jair Bolsonaro

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