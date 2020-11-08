Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Medeniyet Söyleşileri” yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program, COVID-19 nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları vasıtasıyla izleyiciyle buluşturuldu.

Yazar Hayati İnanç ve Bekir Develi’nin söyleşisine Erzurumlu sanat severler beğeni ve mesajlarıyla katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kültür ve sanat programlarının dijital platformlar ve sosyal medya kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Medeniyet Söyleşileri programlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “İlim şehri, bilim şehri, kültür, sanat ve edebiyatın ilham aldığı tarih kentinde kültürümüzü, kültürel değerlerimizi ve kültür miraslarımızı sürekli ön planda tutuyor olmamızın çok önemli nedenleri var. Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi ‘tanımak’ ve ‘bilmekle’ mümkün olacak. Dolayısıyla göreve geldiğimiz ilk yıldan bu zamana kadar geçen süre zarfında geçmişle bugün arasında bir iletişim ve etkileşim kurabilmenin gayretini gösterdik. Kültürel yatırımlara yoğunlaşmamızın yanında, gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle aslında gücümüzün kaynağını teşkil eden kültürel zenginliklerimize yönelik olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. İşte bu anlayış doğrultusunda Erzurum’da kültürün ve kültürel etkinliklerin odak noktası olmaya, her türlü kültürel faaliyete öncülük etmeye ve kültürümüzü yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle programlarımızı dijital platformlar vasıtasıyla yürütüyoruz. İnşallah kültür ve sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek.”



