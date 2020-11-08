YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Medeniyet söyleşileri yoğun ilgi gördü

Medeniyet söyleşileri yoğun ilgi gördü

ERZURUM HABERLERİ  | 08.11.2020 15:41 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Medeniyet Söyleşileri” yoğun ilgi gördü.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program, COVID-19 nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları vasıtasıyla izleyiciyle buluşturuldu.Yazar Hayati İnanç ve Bekir Develi’nin söyleşisine Erzurumlu sanat severler beğeni ve mesajlarıyla katıldı.

Medeniyet söyleşileri yoğun ilgi gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Medeniyet Söyleşileri” yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program, COVID-19 nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları vasıtasıyla izleyiciyle buluşturuldu.
Yazar Hayati İnanç ve Bekir Develi’nin söyleşisine Erzurumlu sanat severler beğeni ve mesajlarıyla katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kültür ve sanat programlarının dijital platformlar ve sosyal medya kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Medeniyet Söyleşileri programlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “İlim şehri, bilim şehri, kültür, sanat ve edebiyatın ilham aldığı tarih kentinde kültürümüzü, kültürel değerlerimizi ve kültür miraslarımızı sürekli ön planda tutuyor olmamızın çok önemli nedenleri var. Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi ‘tanımak’ ve ‘bilmekle’ mümkün olacak. Dolayısıyla göreve geldiğimiz ilk yıldan bu zamana kadar geçen süre zarfında geçmişle bugün arasında bir iletişim ve etkileşim kurabilmenin gayretini gösterdik. Kültürel yatırımlara yoğunlaşmamızın yanında, gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle aslında gücümüzün kaynağını teşkil eden kültürel zenginliklerimize yönelik olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. İşte bu anlayış doğrultusunda Erzurum’da kültürün ve kültürel etkinliklerin odak noktası olmaya, her türlü kültürel faaliyete öncülük etmeye ve kültürümüzü yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle programlarımızı dijital platformlar vasıtasıyla yürütüyoruz. İnşallah kültür ve sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek.”

Medeniyet söyleşileri yoğun ilgi gördü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
12:04
İkindi
14:47
Akşam
17:12
Yatsı
18:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı
300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!
Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!
Faça-jilet izleri nasıl geçer?
Faça-jilet izleri nasıl geçer?
11. Geleneksel Olur Akdağ Şenlikleri Yapıldı
11. Geleneksel Olur Akdağ Şenlikleri Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.