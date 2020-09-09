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‘Medeniyetin kalbi Battalgazi’ otobüslere giydirildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliği, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin üzerine giydirildi.Malatya Beydağı Turizm şirketinin, ‘Medeniyetin Kalbi’ olduğu belirtilen Battalgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attığı bildirildi.

‘Medeniyetin kalbi Battalgazi’ otobüslere giydirildi

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliği, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin üzerine giydirildi.
Malatya Beydağı Turizm şirketinin, ‘Medeniyetin Kalbi’ olduğu belirtilen Battalgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attığı bildirildi. Malatya Beydağı Turizm, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi’de, Roma İmparatorluğu döneminde yaptırılan tarihi surlar, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan, mimari olarak Anadolu’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Ulu Cami, Selçuklu döneminden kalma mezar anıtı olan Kanlı Kümbet’in yer aldığı resimleri şehirlerarası sefer yapan otobüslere giydirdi. Takdir topladığı bildirilen bu çalışma ile Malatya’nın ve Battalgazi’nin tarihi ve kültürel zenginliği, gözler önüne serilecek.

“Örnek bir uygulamaya imza atıldı”
Örnek bir uygulamaya imza attıklarını söyleyen firma yetkilisi Reşat Mutlu, “Yönetim kurulu olarak aldığımız kararla yeni gelen araçlarımızda bundan sonra Malatya’mızın kültürel tarihi eserlerini paylaşacağız. Malatya’da örnek bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyoruz. Otobüslerimizde Malatya’mızın tarihini paylaşacağız. Uygulamamızı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de gösterdik. Bizleri çok güzel karşıladı. Uygulamamızdan çok memnun kaldı” şeklinde konuştu.

“Ellerine ve yüreklerine sağlık”
Malatya’nın tarihsel güzelliklerini gözler önüne seren bu çalışma için firma yetkililerine teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İnsanların özlemlerini dindiren, sevdikleriyle buluşturan Beydağı firmamız, yapmış olduğu bu gönül elçiliğinden dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten Malatya’mızdaki kültürel eserlerimizi insanlara ulaştırma ve Malatya’mızı tanıtma anlamında çok güzel bir çalışma. Ellerine yüreklerine sağlık. Malatya’mız ve özellikle Battalgazi ilçemiz, medeniyetlerin şekillendiği, kültürlerin buluştuğu, kesiştiği ve olgunlaştığı yerdir. Tabi bu giydirilen resimler Türkiye’nin dört bir yanından insanlarla buluşturulacak. Ben tekrardan bu örnek çalışma için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

‘Medeniyetin kalbi Battalgazi’ otobüslere giydirildi

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