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MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Esra İren seçildi

14.01.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Esra İren seçildi

İSTANBUL (AA) - Olağan genel kurulu gerçekleştirilen Meşrubatçılar Derneği'nde (MEDER) yönetim kurulu başkanlığı görevine Esra İren seçildi.

MEDER'den yapılan açıklamaya göre, genel kurul çarşamba günü gerçekleştirildi.

Kurulda yapılan oylama ile başkanlık görevine seçilen Esra İren, görevini 2 yıl boyunca yürütecek.

MEDER Yönetim Kurulu, Esra İren, Aykan Gülten, Servet Yıldırım, Sinan Cem Şahin, Senem Görel, Burak Mercimek, Mehmet Tuncay İşmar, Haluk İlgün ve İnci Elçim'den oluştu.

Verilen bilgiye göre, MEDER, Türkiye’de meşrubat sanayinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması amacı ile Türkiye’nin önde gelen meşrubat firmaları tarafından 1994 yılında kuruldu.

MEDER’in, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu’na (TGDF) üyeliği de bulunuyor.

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