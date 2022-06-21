MediaMarkt CLUB'lılar için "En uzun gün" indirimleri başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'de "En uzun gün" indirimleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yıl boyunca sürdürdüğü fırsatlarını en uzun günde de devam ettiriyor.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'a özel çeşitli kategorilerdeki seçili ürünlerde yüzde 10'a varan indirim fırsatı sunan MediaMarkt'ın kampanyası 22 Haziran'a kadar sürecek. Elektrikli küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, tabletlerden bilgisayarlara ve daha birçok üründe geçerli olan "En uzun gün" kampanyasından MediaMarkt CLUB'lılar faydalanabilecek.

"MediaMarkt CLUB En Uzun Gün" kampanyasında yüzde 10 indirimle sunulan ürünler arasında Apple MYFX2TU/A iPad Air 10.9" Wi-Fi 256GB tablet, Apple MHQU3TU/A /M1 çip/ 11" Wi‑Fi 256GB iPad Pro, Apple iPad Mini 6. Nesil Wi-Fi 64GB tablet mor MK7R3TU/A, Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4/1TB/256GB/120GHz tablet mistik siyah, ASUS X515JA-EJ2112W/Core/i3-1005G1/4GB RAM/256GB SSD/15.6"/Win 11 laptop, Lenovo 82K200JYTX/Idepad Gaming 3/Ryzen 5-5600H/8GB RAM/512GB SSD/6GB RTX3060/15.6"/Win 11, HP Pavilion 54T11EA/15.6"/i7-11370H/16GB RAM/512GB SSD/RTX 3050TI 4GB ekran kartı/Windows 11 Gaming LaptopCASPER X500.1005-4W00E-G-F/Core i3-1005G1/ 4GB Ram/120 GB M.2 SSD/ 15.6" Full-HD/ Win10 Home laptop ve daha birçok ürün bulunuyor.

MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya internet sitesinden hızlıca üye olunabiliyor.

