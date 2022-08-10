MediaMarkt, Google'ın Çok Kanallı Perakende Araştırması'nda Türkiye’nin lideri

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, Google'ın gerçekleştirdiği araştırmada müşterilerine çoklu kanal deneyimini en iyi sunan perakendeci seçildi.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Google'ın 8 ülkeden 137 perakendeciyi, 43 farklı prensibe göre incelediği Çok Kanallı Perakende Araştırması açıklandı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 62'si çok kanallı bir alışveriş deneyimi tercih ederken, bu; tüketicilerin tek bir kanal yerine internet sitesi, fiziki mağazalar veya mobil uygulama gibi kanalları birbirine entegre olarak kullandığını gösteriyor. En iyilerin belirlendiği araştırmada MediaMarkt, Türkiye’de tüketicilere en iyi çoklu kanal deneyimini sunan marka seçildi.

Avrupa'nın 13 ülkesinde toplam 1.000'i aşkın mağaza ile tüketicilere hizmet eden MediaMarkt, fiziki mağazalarının yanı sıra dijital kanallara olan yatırımıyla da dikkati çekiyor. Özellikle Türkiye'de 2015 yılından bu yana dijitalleşme yolunda attığı adımlarla tüm stratejilerinde önemli bir dönüşüm başlatan marka, bugün satış kanalı ayırmaksızın tüketicilere çok kanallı bir deneyim imkanı tanıyor. MediaMarkt, tüketicilere; fiziki mağazalarını, internet sitesini ve mobil uygulamasını birbirine entegre ettiği bir deneyim halinde sunuyor, bu deneyimi sadece satın alma sırasında değil, aynı zamanda öncesi ve sonrası işlemlerde de gerçekleştiriyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, her 4 müşteriden 3'ünün alışveriş yolculukları sırasında birden fazla kanal kullandığını belirterek, "Perakendenin geleceği çoklu kanalda. MediaMarkt olarak satış kanalı ayırmaksızın tüketicilere uçtan uca, bütünleşik bir satın alma deneyimi sunuyoruz. Tüm satış kanallarımız birbiri ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyor ve bizim hedefimiz, her kanalda müşteriye en iyi deneyimi sunmak. Google'ın gerçekleştirdiği bu araştırma ise Türkiye’de hayata geçirdiğimiz uygulamaların ne derece başarılı olduğunun başka bir örneği oldu, bundan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu başarıyı elde etmemizi sağlayan çalışma arkadaşlarımıza ve çalışmada emeği geçenlere de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Başarılı çok kanallı deneyim için 4 temel ilke

Araştırmada başarılı birçok kanallı deneyim için tüketicilere sunulması gereken 4 temel ilkeden de bahsediliyor. Bunların başında tüketiciye ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunmak, ardından da onların ihtiyaçlarına göre esneklik gösterilebilen bir alışveriş deneyimi sağlamak geliyor. Aynı şekilde tüm kanallarda ve müşterilerle temas edilen her noktada birleşik bir kullanıcı deneyimi sunmak ve tüketicilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler de bu ilkeler arasında yer alıyor.

MediaMarkt'ın uygulamaları ve araştırma sonuçları göz önüne alındığında markanın bu kriterleri başarıyla yerine getirdiği görülüyor. Örneğin, tüm mağazalarının stok bilgisini web sitesi mediamarkt.com.tr'de paylaşan marka, buradan verilen siparişin 29 dakika sonra mağazadan teslim alınmasına olanak sağlıyor. Ayrıca MediaMarkt, ürünün adresine teslim edilmesini isteyen tüketiciler için “Mağazadan Sevkiyat” uygulamasıyla da hizmet veriyor. Buna göre, birçok perakendeci, online alışverişler için farklı bir depo ile çalışırken MediaMarkt, çok kanallı altyapısı sayesinde ürünü kişiye en yakın mağazadan kargolayarak tüketiciye zaman kazandırıyor.

MediaMarkt mağazasını ziyaret ederek ürünleri fiyat, marka veya model fark etmeksizin yakından inceleme fırsatı bulan tüketiciler; satış danışmanlarının sahip olduğu mobil cihazlar sayesinde ürünü fiziki olarak sipariş edip, satın aldıkları ürünleri adreslerinden de teslim alabiliyorlar.

