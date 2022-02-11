MediaMarkt, İzmit 41 Burda AVM'de yeni mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) -MediaMarkt, 1.500 metrekarelik yeni mağazasını İzmit'te 41 Burda AVM’de açtı.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, Türkiye'de büyümeye devam ediyor.

3 bin çalışanı ve 200 bin metrekarenin üzerinde satış alanıyla Türkiye'nin geniş mağaza ağına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, 2022 yılında da mağaza açılışlarını sürdürüyor.

İzmit'te yer alan 41 Burda AVM'de 1.500 metrekarelik mağaza açan MediaMarkt, yaklaşık 25 kişilik bir istihdam da sağlayacak.

İzmit'te 2 mağazası bulunan MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı 41 Burda AVM'deki yeni mağazasında açılışa özel kampanya gerçekleştirdi. İzmitli teknolojiseverler açılışa ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, açtıkları her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirterek, cazip fiyatlarla tüketicinin bütçesine katkı sağladıklarını ve istihdam yarattıklarını ifade etti.

41 Burda AVM'deki yeni mağazalarında İzmitli teknolojiseverlerle buluştukları için çok mutlu olduklarını aktaran Acar, "Müşterilerimizi merkeze alan, hem satış öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimiz bizim için çok önemli, teknolojiseverlerin, Türkiye’nin her köşesindeki mağazalarımızda binlerce ürünü fiyat, marka veya model fark etmeksizin yakından inceleme, deneyimleme ve ürünle ilgili bir uzmanla konuşma fırsatı bulmasını sağlıyor ve bu doğrultuda mevcut mağazalarımızı yenilerken her geçen gün mağaza ağımızı da genişletmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

