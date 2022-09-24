MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Kahveseverlere özel mağazalarında açtığı MediaMarkt Barista köşelerinin yanı sıra web sitesinde de tüketicilere çeşitli bilgiler ve tarifler sunan MediaMarkt, Ankara’da düzenlenen Coffee Festival’de yerini aldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, sunduğu on binlerce çeşit ürünle her yaştan tüketiciye hitap eden MediaMarkt, kahveseverler için hayata geçirdiği uygulamalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Önce mağazalarında açtığı “MediaMarkt Barista”lar ile kahveseverlere, satışa sunduğu ürünleri deneyimleme imkanı veren MediaMarkt, ardından da bu hizmetini web sitesine taşıyarak tüketicilere; “Kahve Lezzetleri”, “Kahve Makineleri, Öğütücüler ve Aksesuarlar” ve “Spesiyel Kahveler ve Tarifler” olmak üzere 3 farklı temel kategoride önerilerde bulundu.

MediaMarkt, son olarak Ankara’da düzenlenen Coffee Festival’de Barista standıyla yer aldı. Etkinliklerde kahveseverlere ikramlarda bulunan marka, 3 kez Türkiye Barista Şampiyonu Nisan Ağca ile kahve atölyeleri düzenleyecek. Ankara’da yarına kadar sürecek festival, İstanbul’da ise yine MediaMarkt’ın katılımı ve workshoplarıyla birlikte 6-9 Ekim'de düzenlenecek.

- Festivale özel fırsatlar tüm Türkiye’de geçerli

MediaMarkt, mağazalarında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında “Kahve Festivali Her Gün Evinizde” diyerek kahveseverler için yeni bir kampanya da başlattı. Festivale özel fırsatlar tüm Türkiye’de geçerli olacak. 30 Eylül'e kadar sürecek fırsatlarda öne çıkan ürün ve fiyatlarsa şöyle:

"Nespresso Creatista Plus Kahve Makinesi 7 bin 899 TL, Bosch TKA6A043 Filtre Kahve Makinesi 799 TL, Siemens EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi 4 bin 999 TL, Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi 8 bin 999 TL." Sadece kahveseverler için değil, kahveyi yeni tanımak isteyenler için de rehber niteliği taşıyan MediaMarkt Barista’ya tüketiciler "mediamarkt.com.tr/tr/shop/barista.html" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

