MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

MediMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 20 Ekim tarihinde açıklanacak.

MediaMarkt Startup Challenge'ın önceki yıllarının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy'nin kasasız ödeme çözümleri ve Udentify'ın yüz tanıma/takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü ise çeşitli MediaMarkt mağazalarında kullanılmaya başlandı.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 11 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.