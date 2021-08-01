"MediaMarkt Startup Challenge" için başvurular başlıyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt’ın Türkiye’ye özel gerçekleştirdiği "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin dördüncü dönem başvuruları 2 Ağustos'ta başlayacak.

MediaMarkt açıklamasına göre, perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 24 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun projeler 22 Ekim günü dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeler ödüllendirilecek. Birinci olan proje, Münih’te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı’na katılmanın yanı sıra, girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

- Kazanan projeler MediaMarkt ile iş birliğine başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge’ın tüm birincileri Plug & Play Tech Center pitchlerine katıldı ve global ağa dahil oldu. İlk yılın kazanan girişimcilerinden BuyBuddy’nin kasasız ödeme çözümü bugün MediaMarkt Türkiye’nin 10 mağazasında kullanılmaya başlandı.

BuyBuddy, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunuyor. Aynı yılın diğer bir başarılı projesi Udentify ile çalışmalar ise 5 farklı MediaMarkt mağazasında devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye, geçen yılın öne çıkan projelerinden olan ve AI-Native tahminine dayalı analitik çözüm sunarak makine tabanlı öğrenme sunan B2Metric ile birden fazla proje için çalışmalarını sürdürüyor.

MediaMarkt ve B2Metric mağaza trafik tahminlemesi ve mağaza transfer planlaması üzerine yoğunlaşıyor. MediaMarkt, bir diğer girişimci AsisstBox ile de Click to Call için pilot çalışmalarına başladı.

