MediaMarkt stokları eritme kampanyasını yeniden başlatıyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, geleneksel olarak düzenlediği stokları eritme kampanyasını yeniden başlatıyor.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Akıllı telefonlardan süpürgelere, aksiyon kameralarından tost ve kahve makinelerine kadar yüzlerce ürün, 15 Ağustos’a kadar avantajlı fiyat ve cazip ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor.
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