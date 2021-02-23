MediaMarkt Türkiye 2020 mali yılında yüzde 45 büyüdü

Son 4 yıldır olduğu gibi 2020'de de toplam pazarın üzerinde büyüdüklerini kaydeden Gökyıldırım, 2020 mali yılında yakaladıkları başarılara ilişkin bilgiler verdi.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'de salgına rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı.

Gökyıldırım, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladıklarını, Türkiye'nin, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital hem de toplam satış sıralamalarında en çok büyüyen ülke olduğunu anlattı.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun söz konusu dönemde salgına rağmen 20,8 milyar avroluk ciroya ulaştığını belirten Gökyıldırım, Türkiye'nin başarılı sonuç ve projelerinin grubun genel merkezi tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

- "Çok kanallı stratejimiz ciroyu ekstra yüzde 20 artırdı"

Yenal Gökyıldırım, müşteri odaklı dönüşüm ve çoklu kanal stratejisinin önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Değişmez önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Çok kanallı stratejimiz de bu vizyonumuzu destekliyor. Kuvvetli mağaza ve güçlü e-ticaret ile tüketicilerimiz mekan, zaman veya kanal farkı olmaksızın en iyi deneyimi MediaMarkt'da yaşıyor. Bunu da her sene katlayarak artırdığımız müşteri net tavsiye skorlarımızdan görüyoruz. Üstelik dönemin müşteri ihtiyacı neyse ona odaklanıyoruz. Örneğin, salgında stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz 'mağazadan sevkiyat'ı hayata geçirdik. Artık mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan teknolojiseverlerin siparişleri Türkiye'deki tüm mağazalarımızdan karşılanabiliyor. Bu sayede müşterilerimize daha da hızlı ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz."