MediaMarkt'ın okula dönüş kampanyası farklı ürünlerle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Farklı kademelerden milyonlarca öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, haftalar önce başlattığı okula dönüş kampanyalarına yeni ürünleri dahil etti.

Şirket açıklamasına göre, bu ürünler arasında evle okul arasındaki ulaşımı hem kolaylaştıracak hem de pratikliğiyle birçok avantaj sunacak elektrikli skuter, farklı yaşlardan öğrencilerin ve ebeveynlerinin tercihi olacak akıllı saatler, yeni eve taşınacak veya mevcut cihazını yenileyecek öğrenciler için televizyonlar ve hoparlörler bulunuyor.

Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:

"Huawei Watch GT3 Pro 43mm seramik kasa beyaz seramik kayış akıllı saat 7 bin 999 TL, Philips 50PUS8506 Ultra HD LED TV 10 bin 499 TL, Onvo OV-011 elektrikli skuter 10 bin 899 TL, JBL Partybox 110 Bluetooth hoparlör 9 bin 499 TL."

Kampanya 12 Eylül tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr'de ve markanın mobil uygulamasında devam edecek.

