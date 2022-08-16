MediaMarkt’ın stokları eritme kampanyası devam ediyor

İSTANBUL (AA) - "Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz" kampanyasını başlatan MediaMarkt, bugünden itibaren kampanyasına yeni ürünleri ekledi.

MediaMarkt açıklamasına göre, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi şirket, bulundurduğu yenilikçi marka ve ürünleri tüketicilere kampanyalarla sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen günlerde “Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz” kampanyasını başlatan MediaMarkt, bugünden itibaren kampanyasına yeni ürünleri ekledi.

Açıklamada, 19 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanyada öne çıkan ürün ve fiyatların ise Philips HR2534/00 El Blenderı 447 TL, Arzum AR 3051 INX Çay Makinesi 897 TL, Corby CX022-2B Smart Drone 1.047 TL, Vestel BM 5101 Bulaşık Makinesi 5 bin 197 TL ve Lenovo TAB P11 ZA7R0223TR Android Tablet 6 bin 497 TL olduğu ifade edildi.

