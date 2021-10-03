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MediaMarkt'ta iPhone 13'lere büyük ilgi

03.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt'ta iPhone 13'lere büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin Apple'ın global olarak düzenlediği etkinliğe paralel Türkiye'de ön satışa çıkardığı iPhone 13 serisi, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de büyük ilgi görüyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, cihazların ilk etapta stokunun büyük çoğunluğu, 24 Eylül'de başlayan ön satışın ardından kısa bir süre içerisinde tükenme noktasına geldi.

Farklı renk ve modellere sahip serinin fiyatı 10 bin 999 TL'den başlayıp 17 bin 999 TL'ye kadar giderken, MediaMarkt özel indirimler de gerçekleştirdi. 30 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyaya göre, eski telefonlarını MediaMarkt'a getiren teknolojiseverler 5 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 13 Mini'ye ve 6 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla da iPhone 13'e sahip olma fırsatı yakaladı.

Yeni iPhone'lar, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 24 Eylül'de başlayan ön satışın ardından 1 Ekim'de de ülke genelindeki mağazalarda satışa ve teknolojiseverlerin deneyimine sunuldu.

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