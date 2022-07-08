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MediaMarkt'tan bayrama özel fırsat ve hizmetler

08.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt, tüketicilere derin dondurucudan buzdolabına, fırından çay makinesine ve pişirme ürünlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde çeşitli ürün alternatifleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Kurban Bayramı’nda sevdiklerine hediye almak ya da bayram ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için kampanyalarını başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, "Bayram İhtiyaçlarınız MediaMarkt'ta" diyen marka, tüketicilere derin dondurucudan buzdolabına, fırından çay makinesine ve pişirme ürünlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde çeşitli ürün alternatifleri sunuyor.

MediaMarkt mağazalarında, internet sitesinde ve markanın mobil uygulamasında bugün başlayan kampanya 12 Temmuz tarihine kadar sürecek.

MediaMarkt'ın kampanyasında öne çıkan ürünler şöyle:

"Samsung Galaxy S22 ultra 128 GB akıllı telefon, Samsung Galaxy Watch4 40 mm akıllı saat, Tefal Titanyum 20/28 cm ikili tava seti, Arnica IH33203 demli çay makinesi, JBL WAWE 300 TWS kulak içi kulaklık, CLUB üyelerine özel Grundig GFSE 6200 6 bölmeli No Frost Derin dondurucu."

- "Yüzde 5 indirim fırsatıyla 29 dakikada teslim"

MediaMarkt, bayram kampanyasının yanı sıra 9-10 Temmuz'da markanın internet sitesinden alışveriş yapan ve "Mağazadan Teslim Al" seçeneğini kullanan MediaMarkt CLUB üyesi tüketicilere yüzde 5 indirim fırsatı da sunuyor. Yüzde 5'lik indirim, tüketicilere web sitesindeki ödeme aşamasında otomatik olarak yansıtılacak.

MediaMarkt'ın ücretsiz sunduğu "Mağazadan Teslim Al" hizmetinin en büyük faydası ise tüketicilere önemli bir zaman kazandırması. Bu hizmetten yararlanan tüketiciler, siparişi alacağı en yakın mağazayı seçebileceği gibi satın alma işleminden 29 dakika sonra kendilerine gönderilen QR kod aracılığıyla ürünü teslim alabiliyorlar.

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