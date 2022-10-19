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MediaMarkt’tan beyaz eşyalarda yüzde 15’e varan indirim

19.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt’tan beyaz eşyalarda yüzde 15’e varan indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, beyaz eşyalarda, klimalarda ve ankastre ürünlerde geçerli yüzde 15’e varan indirimler sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, geniş ürün yelpazesiyle neredeyse tüketicilerin aradığı tüm elektronik ürünleri onlara sunan marka, şimdi de beyaz eşyalarda, klimalarda ve ankastre ürünlerde yeni bir kampanya başlatıyor.

Buna göre bu kategorilerden alışveriş yapan CLUB üyesi tüketicilerin alışverişlerinde, 14 bin 999 TL’ye kadar yüzde 5 indirim, 15 bin TL-24 bin 9999 TL arasına yüzde 10 indirim, 25 bin TL ve üstüne yüzde 15 indirim uygulanacak.

24 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya ile MediaMarkt Türkiye, başta mutfaklar olmak üzere evlerin birçok temel ihtiyacı olan elektronik ürünlerde tüketicilere önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

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