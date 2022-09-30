MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 2 Ekim’e kadar sürdüreceği kampanya ile CLUB üyelerine özel seçili ürünlerde geçerli 1.500TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, yıl genelinde ve özel günlerde tüketicilere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı.

2 Ekim Pazar gününe dek sürecek kampanya kapsamında küçük ev aletlerinden televizyonlara, telefondan beyaz eşyalara çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde 1.500 TL’ye varan indirimler sunulacak.

MediaMarkt’ın mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr’de CLUB üyelerine uygulayacağı kampanyada seçili ürünlerin yer aldığı sepetlerde, 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL, 15 bin TL ve üzerinde 750 TL, 25 bin TL ve üzerinde ise 1.500 TL indirim sağlanacak.

