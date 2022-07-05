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MediaMarkt'tan derin dondurucu rehberi

05.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serinleten Ürünler MediaMarkt'ta kampanyası, 7 Temmuz'a kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, evlerine derin dondurucu alacak vatandaşlar için hem bilgilendirici bir rehber hazırladı hem de farklı fiyat aralıklarından ürünleri dahil ettiği bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, derin dondurucu alırken öncelikle daha temel bir özellik gözetilmeli. Dikey olarak adlandırılabilecek çekmeceli modeller tüketicilere kullanım kolaylığı ve ergonomik bir ürün yapısı sunuyor. Bu kategoride özellikle 5 çekmeceli modeller talep görürken, 6 ve 7 çekmeceli modellere olan ilgi de artıyor. Bununla birlikte no frost modeller de tüketicilerin talep gösterdiği modeller arasında bulunuyor.

Dikey derin dondurucu alacak vatandaşlar temel olarak ürünün çekmece sayısına, ürün hacmine ve soğutma tipine (bazı ürünlerin hem soğutucu hem de dondurucu özelliği bulunuyor) dikkat edebilir.

Tüketicilerin geçmiş dönem derin dondurucu satın alma alışkanlıkları incelendiğinde, Türkiye'de en çok çekmeceli ve geniş derin dondurucuların tercih edildiği, sandık tipi olan modellere olan ilginin ise azaldığı gözlemleniyor. Bununla birlikte daha geleneksel bir model olan sandık tipi derin dondurucular hala birçok ev için ideal ürün konumunda bulunuyor. Özellikle bazı modellerde yer alan anahtar ile kilitlenme seçeneği ise bazı tüketiciler için tercih nedeni olabiliyor.

Sandık tipi derin dondurucu alacaklar ise ürünün litresine, anahtar ile kilitlenme özelliğine, soğutucu tipine ve ölçülerine (genişlik, derinlik ve yükseklik) dikkat edebilir.

Kurban Bayramı'yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler de derin donduruculara ilgi gösteriyor. Derin dondurucular ile tüketiciler, mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyor.

Bu arada, 7 Temmuz'a kadar sürecek Serinleten Ürünler MediaMarkt’ta kampanyasında öne çıkan ürünler şöyle:

"Altus AL 215 sandık tipi derin dondurucu 2 bin 499 TL, Altus AL 225 Joker Sandık tipi derin dondurucu 3 bin 999 TL, Altus AL 245 sandık tipi derin dondurucu 5 bin 199 TL, Grundig GFNE 7301 Dikey tip derin dondurucu 6 bin 599 TL, Grundig GFNE 8440 dikey tip derin dondurucu 8 bin 599 TL, Vestel CD3001 dikey tip derin dondurucu 2 bin 399 TL, Vestel CD6001 E dikey tip derin dondurucu 3 bin 799 TL ve Vestel CD7011 dikey tip derin dondurucu 4 bin 499 TL."

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