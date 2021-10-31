MediaMarkt'tan Türkiye'ye 1 ayda 3 mağaza

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, son bir ayda İstanbul Bahçeşehir, İzmir İstinyepark AVM ve Bursa Kent Meydanı AVM'de olmak üzere 3 yeni mağaza açarak Türkiye'deki mağaza sayısını 87'ye çıkardı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 13 ülkede 1.000'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren MediaMarkt, Türkiye'de de büyümesini sürdürüyor.

Salgına rağmen Türkiye'de mağaza yatırımlarına hiç durmadan devam eden MediaMarkt, son bir ayda İstanbul Bahçeşehir, İzmir İstinyepark AVM ve Bursa Kent Meydanı AVM’de olmak üzere 3 yeni mağaza açtı. Yeni mağazalarla 96 kişiye istihdam sağlayan MediaMarkt'ın Türkiye'deki mağaza sayısı ise 87'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, "Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığımız her mağaza, aynı zamanda o şehirde yaşayanlar için de yeni bir iş fırsatı anlamına geliyor. Bu bilinçle Türkiye'nin her yerine ulaşmak için mağaza yatırımlarımıza yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün tüketicinin en çok tercih ettiği elektronik perakendecisi olarak güven ve uzmanlığı birleştirerek tüketicimize harcadığı paranın tam anlamıyla karşılığını alacağı bir hizmet sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

