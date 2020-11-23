Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi seçkin ve özellikli hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli, kaliteli ve tam teşekküllü sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım Kimdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2004 yılında ise Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı Uzmanlık eğitimini 2009 yılında gerçekleştirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım, ilk olarak, 2004 yılında Hatay Şenköy Sağlık Ocağı’nda Pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2004 yılında ise Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev alan Uzm. Dr. Yıldırım, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. Aynı hastanede Uzman hekim olarak tekrar göreve başlayan Uzm. Dr. Yıldırım, 2012 yılına kadar bu görevini başarıyla yerine getirdi. Sonrasında ise 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde 2012 ile 2020 yılları arasında Uzman hekim olarak görev aldı.

Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzman Hekimler Derneği üyesidir.

Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs ve sertifikası bulunan Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildirileriyle akademik camiada öne çıkmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım, Antalya 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi sözlü bildiri alanında üçüncülük ödülünün de sahibidir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. M. Özge Yıldırım’ın ilgi alanları ise; Nörolojik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Fibromiyalji, Osteoporoz, Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Kas iskelet sistemi hastalıkları olarak öne çıkmaktadır.

