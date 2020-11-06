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Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nin acil servisi yenilendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin son teknoloji Acil Servis Üniteleriyle yenilenen acil servisi hizmet vermeye başladı.Medical Park Gaziantep Hastanesi, modern çağın gerekleri uygun olarak, hasta için her türlü gereksinimin düşünüldüğü, yenilenen Acil Servis Ünitesi’nde ise, geçtiğimiz günlerde hasta kabul edilmeye başlandı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin son teknoloji Acil Servis Üniteleriyle yenilenen acil servisi hizmet vermeye başladı.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, modern çağın gerekleri uygun olarak, hasta için her türlü gereksinimin düşünüldüğü, yenilenen Acil Servis Ünitesi’nde ise, geçtiğimiz günlerde hasta kabul edilmeye başlandı. Acil Tıp Uzmanlarından oluşan akademik kadrosundaki Profesör, Doçent ve Uzman hekimler yedi gün yirmi dört saat hastalara hizmet veriyor.
Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet veren Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Acil Servis Ünitesi 470 metrekarelik kapalı alanı ile yenilendi. Acil tıp uzmanlarından oluşan akademisyen kadro ve yenilenen teknolojik altyapısı ile Medical Park Gaziantep Acil Servis Ünitesi sağlık hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin yenilenen Acil Servis Ünitesi, ferah ve güvenli yapısının yanı sıra, resüsitasyon ve detoksifikasyon birimleri, birisi vip olmak üzere 10 adet acil gözlem ve tedavi odası, 5 adet acil müdahale odası ile öne çıkıyor.

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