Medical Park Gaziantep'te hemşirelerden 19 Mayıs düeti

İSTANBUL (AA) - Medical Park Gaziantep Hastanesi hemşireleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düet yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bayram, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde çalışanların ve misafirlerin katılımı ile coşkulu şekilde kutlandı.

Hastanenin lobisinde gerçekleştirilen etkinlikte hastanede görev yapan hemşireler R. Ezgi Güçer ile Mustafa İlhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. 19 Mayıs'ta fark yaratarak misafirlere hoş bir ambiyans yaşatan hemşirelerin şarkılarına çalışanlar ve misafirler bayraklarla eşlik ettiler.

Onkoloji ünitesinde kemoterapi tedavisi gören hastalarla Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Onkoloji ve Check up Koordinatörü Dr. Erdoğan Demiroğlu'nun katılımı ile onkolojik tedavi gören hastaların bayramı da kutlandı.

Onkoloji ünitesinde tedavi gören hastalar bayramın coşkuyla kutlanmasından ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin'in söz aldığı etkinlikte, bu yıl da her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek genç hemşireleri başarılarından dolayı tebrik etti.

