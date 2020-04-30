Medical Park İzmir personel istihdamına devam ediyor

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, salgın sürecinin başladığı Mart ayından bu yana 72 personel daha işe alarak istihdama devam ettiklerini söyledi.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Kubba, “Başta Medical Park İzmir Hastanesi’nin bin 145 çalışanı olmak üzere, özveriyle çalışan tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun. Bizler bu sürece personel istihdamı yaparak katkı sağladık. Başta sağlıkçılar olmak üzere hastanemize 1,5 ay içinde 72 yeni çalışma arkadaşı kazandırdık. Herkesin ücretsiz izin kullandırdığı ya da maaş azalttığı bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduk” dedi.

Her gün gelişen tıp hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Kubba, “Gündemimizde bilimsel işbirliği ve Ar-Ge çalışmaları var. Sağlıkta referans olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Ar-Ge birimlerimize de kalifiye personel istihdamımız devam ediyor” diye konuştu.