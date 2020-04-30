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Medical Park İzmir personel istihdamına devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Medical Park İzmir personel istihdamına devam ediyor

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, salgın sürecinin başladığı Mart ayından bu yana 72 personel daha işe alarak istihdama devam ettiklerini söyledi.
Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Kubba, “Başta Medical Park İzmir Hastanesi’nin bin 145 çalışanı olmak üzere, özveriyle çalışan tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun. Bizler bu sürece personel istihdamı yaparak katkı sağladık. Başta sağlıkçılar olmak üzere hastanemize 1,5 ay içinde 72 yeni çalışma arkadaşı kazandırdık. Herkesin ücretsiz izin kullandırdığı ya da maaş azalttığı bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduk” dedi.
Her gün gelişen tıp hizmetlerinin kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Kubba, “Gündemimizde bilimsel işbirliği ve Ar-Ge çalışmaları var. Sağlıkta referans olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının yanı sıra Ar-Ge birimlerimize de kalifiye personel istihdamımız devam ediyor” diye konuştu.

“Türkiye sağlıkta öncü olacak”
Covid-19’la birlikte hayatın korona virüs öncesi ve sonrası olarak şekilleneceğinin altını çizen Kubba, “Sağlık hiç olmadığı kadar önemli hale gelecek. Sağlıkta dinamikler de değişecek. Özellikle koruyucu sağlık ön plana çıkacak. Tüm sağlık sektörünün yeni dönemin kodlarına göre hazırlık yapması gerekecek. Salgın sürecini başarıyla yürüten ülkemiz sağlık sektörü alanında öncü bir ülke olacak. Bu süreç sonucunda ülkemizin sağlık sektörüne duyulan güven daha da artacak ve sağlık turizmi de bu durumdan olumlu etkilenecek. JCI (Uluslalarası Akreditasyon Komisyonu) ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası akreditasyon belgelerine sahip bir hastane olarak verdiğimiz kaliteli sağlık hizmeti tüm dünyaya yayılacak” ifadelerini kullandı.

Medical Park İzmir personel istihdamına devam ediyor

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