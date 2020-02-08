Medical Park İzmir’de sigarayı bırakma etkinliği

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Medical Park İzmir Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarına karbonmonoksit ölçümü testi yapıldı ve sigarayı bırakma konusunda bilgi verildi.

Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulu, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ile iş birlikteliği ile gerçekleşen etkinlikte, Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri, hasta ve hasta yakınlarına sigaranın zararları hakkında broşür dağıttı.

Dünya Sigara Bırakma Günü etkinliği kapsamında sigaranın zararları hakkında bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, sigaranın çağımızın vebası olduğunu belirtti. Artık Türkiye’de sigara içme yaşının 10’ların altına düştüğünü vurgulayan Dr. Hozer, “En iyi ihtimalle Türkiye’de sigara içenlerin sayısı 27 milyondur. Sigara tüketicileri sigara için günde yaklaşık olarak 1 dolar para harcıyor. Ülkemizde sadece sigara zevki için ayda 500 milyon dolar, yılda 6 milyar dolar veriliyor. Sigara içimine bağlı olarak ortaya çıkan kronik bronşit, KOAH ve akciğer kanseri için Sağlık Bakanlığı bütçesinde ayrılan para da bir o kadar. Yani ülkemiz için sigara maliyeti 12 milyar dolar. Bizim sadece Ege Bölgesi olarak yıllık ihracat miktarımız da bu kadar. Dolayısıyla hem bölgemiz için hem insanlık için sigara içimi ve verdiği zararlar büyük bir afettir.” dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi olarak çocuklara sigara kullanılmasının zararlarını aşılamak istediklerini ve bu bilincin oluşması kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Dr. Hozer, bunun için de Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulu gibi eğitim kuruluşları ile iş birlikteliği yaptıklarını söyledi. Bu iş birlikteliğini yaparken, yerel kamu odaklarıyla da projelerini paylaştıklarını vurgulayan Dr. Hozer, “Bu kapsamda Karşıyaka Sağlık İlçe Müdürlüğümüz de etkinlikte bulundu. Hastanemize gelen tüm insanların akciğer performanslarını ortaya koyan ve akciğerlerdeki sigaranın verdiği zararları ölçülebilir halde çocuklarımızın bizzat gözlemlediği ve deneyimlediği bir etkinlik düzenledik. Çok yararlı olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

Ülkede özellikle Cumhurbaşkanlığı liderliğinde sigaraya karşı çok ciddi yasal tedbirler alındığını dile getiren Dr. Hozer sözlerine şöyle devam etti: “Tüm önlemlere rağmen son zamanlarda özellikle eğlence kuruluşlarında ve kafelerde hala kapalı alanlarda sigara içildiğine tanık oluyoruz. Sanırım yasal düzenlemelerin daha toleranssız uygulanması gerekiyor. Yeni kuşakların sigaradan uzak bir kültür içinde yetişiyor olmasını sağlayacak bir ekosistem oluşturmak bizim kuşağımızın en önemli sorumluluğu.”

