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Medical Park İzmir’den kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç.

Medical Park İzmir’den kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi

Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, İzmir Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği üyelerine “Temel yaşam desteği ve boğulmalarda ilk yardım” hakkında seminer verdi.
Medical Park İzmir Hastanesi Ata Salonunda gerçekleşen eğitimde, kalbi duran kişilerin hayatını kurtarmak için yapılan kritik müdahaleler, 112 ile iletişim ve sık yapılan yanlışlardan nasıl uzak durulması gerektiği anlatıldı. Buna ek olarak, havayolu tıkanıklığı ve burada yapılacak müdahalelerden de bahsedildi. İzmirli kadın yelkencilerin talebine yönelik, temel yaşam desteği ve boğulmalarda ilk yardım konularının anlatıldığı seminerde, kadın yelkenciler maketler üzerinde uygulama yapma fırsatı da yakaladı.
Kadın yelkencilere ilk yardım konusunda farkındalık oluşturdukları için teşekkürlerini ileten Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, “Talep kendilerinden geldi ve bu istekleri çok önemli bir farkındalık. Dileğim; toplum içerisindeki bu tür sivil grupların benzer taleplerde bulunmasıdır. Biz de seve seve gereğini yerine getirmek isteriz” dedi.
Eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu vurgulayan İzmir Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Başkanı Peyvend Öksüz ise “19 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 5 kişi ile kurulan derneğimiz, şu an itibariyle 43 üyemizle devam etmektedir. Denizde birçok etkinliğimiz gerçekleştiği için, acil yardım ve ilk yardım eğitimleri bizim için çok önemli. Bundan sonra üyelerimizle birlikte, Medical Park İzmir Hastanesi ile çeşitli eğitimlerde bir araya gelmek isteriz. Bilgi sahibi kişilerle birlikte yol alıyor olmak isteriz. Bütün hastane çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Seminerin sonunda kadın yelkenciler tarafından Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer’e ve Doç. Dr. Cem Ertan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Medical Park İzmir’den kadın yelkencilere ilk yardım eğitimi

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