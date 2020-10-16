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Medıcal Park’tan ‘’Doğru yöntemle el yıkama’’ etkinliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda daha sağlıklı yaşam kültürünün meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ‘’doğru yöntemle el yıkama’’ etkinliği düzenledi.Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda daha sağlıklı yaşam kültürünün meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ‘’doğru yöntemle el yıkama’’ etkinliği düzenledi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak gözetiminde, Enfeksiyon Hemşiresi Kübra Türker tarafından hastalara ve hasta yakınlarına doğru yıkamanın önemi vurgulanarak onlara el yıkama eğitimi verildi. ’’Hijyen ellerde başlar, Suya Sabuna Dokunun!’’ sloganıyla hastanenin girişinde gerçekleştirilen etkinlik, Medical Park Gaziantep Hastanesi hastaları, hasta yakınları ve personelleri tarafından ilgi gördü.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak yaptığı açıklamada, ‘’ Günlük hayatımızda el yıkama alışkanlığı, hem kişinin kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması bakımından oldukça önemlidir. Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok ellerimiz aracılığı ile bulaşmaktadır. Bol su ve sabunla gerçekleştirilen iyi bir el yıkama işlemi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızda önemli role sahiptir’’ diye konuştu.
Pandemi sürecinde oldukça önem kazanan temizlik ve el hijyeni sebebi ile hastalar ‘’El Yıkama Günü’’ etkinliğine yoğun ilgi gösterdi, el hijyeni ile şarkılar da yayınlandı. Etkinliğin sonunda Doç. Dr. Vuslat Boşnak hastaların sorularını yanıtladı.

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