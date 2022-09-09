Medical Point Gaziantep'te Dünya Okuryazarlık Günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Dünya Okuryazarlık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için önemine dikkat çekildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkıyor.

Bu kapsamda 8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü dolayısıyla okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için olan önemi vurgulandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yatarak ve ayaktan tedavi olan miniklere kitap hediye eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak okuryazarlığın bireyler ve toplumlar için olan önemine dikkat çekmek istedik. Dünya Okuryazarlık Günü, bireyler tarafından okuma ve yazmanın öneminin kavranması, toplumların okuma yazma oranının artması konusunda bilinçlendirilmesi adına oldukça önemli bir gündür. Bu özel gün, dünya çapında kutlandığı gibi hastanemizde de bu etkinliğe yer vererek kitap okumanın önemine dikkati çekmek istedik. Etkinlik çocuklarımız ve aileleri tarafından oldukça ilgi gördü. Bu tür etkinliklere daha fazla yer vermeyi düşünüyoruz."

